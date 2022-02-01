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Раде предлагают ввести обязательную проверку на опьянение для участников ДТП

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 17:04
Раде предлагают ввести обязательную проверку на опьянение для участников ДТП Фото: участников ДТП хотят обязательно проверять на опьянение (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Верховной раде Украины предлагают ввести обязательную проверку на опьянение для участников дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Соответствующий проект № 6558 зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

В частности, предлагается ч. 1. ст. 226 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнить пунктом о том, что в случае ДТП с пострадавшими водителей необходимо проверить на состояние алкогольного или наркотического опьянения, или пребывания влиянием под лекарственными препаратами в обязательном порядке.

Отметим, на сегодня такая проверка проводится, если у полиции есть основания полагать, что водители находятся в состоянии опьянения.

Также предлагается п.2 ч.3 ст.214 Уголовного кодекса дополнить предложением о том, что при совершении ДТП проводится обязательное медицинское освидетельствование водителя.

Напомним, ранее начальник полиции Киева Иван Выговский выступил за уголовную ответственность за пьяное вождение.

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