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Раді пропонують ввести обов'язкову перевірку на сп'яніння для учасників ДТП

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 17:04
Раді пропонують ввести обов'язкову перевірку на сп'яніння для учасників ДТП Фото: учасників ДТП хочуть обов'язково перевіряти на сп'яніння (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Верховній раді України пропонують ввести обов'язкову перевірку на сп'яніння для учасників дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Відповідний проект № 6558 зареєстрований у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Зокрема, пропонується ч. 1. ст. 226 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити пунктом про те, що у разі ДТП з постраждалими водіїв необхідно перевірити на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння, або перебування під лікарськими препаратами у обов'язковому порядку.

Зазначимо, на сьогодні така перевірка проводиться, якщо у поліції є підстави вважати, що водії перебувають у стані сп'яніння.

Також пропонується п. 2 ч. 3 ст. 214 Кримінального кодексу доповнити пропозицією про те, що при скоєнні ДТП проводиться обов'язковий медичний огляд водія.

Нагадаємо, раніше начальник поліції Києва Іван Виговський виступив за кримінальну відповідальність за п'яне водіння.

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