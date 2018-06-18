Раде предлагают ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей

Принятие проекта должно способствовать растаможиванию ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией
Верховной Раде Украины предлагают принять законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств". Соответствующий проект закона был внесен в Раду 15 июня 2018 года.
Так, документом предлагается ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе произойдет смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.
В частности, предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.
Определение акцизного налога для каждого легкового транспортного средства будет осуществляться путем применения к базовым ставкам акцизного налога коэффициентов.
При этом один коэффициент будет определяться делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см, а второй коэффициент равен количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего транспортного средства, до года определения ставки налога (для новых транспортных средств и транспортных средств, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1).
Так, в проекте приведены расчеты размеров акцизного налога для бензиновых и дизельных легковых транспортных средств.
Фото: расчеты
Документом также предлагается:
"Принятие законопроекта направлено на замену действующей устаревшей системы налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, ликвидацию дисбаланса в установленных ставках акцизного налога в зависимости от объема двигателя транспортных средств и их возраста, уменьшение стоимости новых транспортных средств, стимулирование к приобретению более новых транспортных средств и создание условий для растаможивания ранее ввезенных на таможенную территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией", - говорится в пояснительной записке.
Следует отметить, что вступление в силу законопроекта предлагается определить со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее вступления в силу закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (регистрационный №8488), который системно с ним связан.
Напомним, Раде предлагают принять законопроект №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".