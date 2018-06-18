Раді пропонують запровадити нову модель оподаткування легкових автомобілів

Прийняття проекту має сприяти розмитнення раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів". Відповідний проект закону був внесений у Раду 15 червня 2018 року.

Так, документом пропонується запровадити нову модель оподаткування акцизним податком легкових моторних транспортних засобів. У запропонованій системі відбудеться зміна оподаткування одиниці об'єму двигуна транспортного засобу на оподаткування одиниці легкового транспортного засобу.

Зокрема, запропоновано встановити базові ставки акцизного податку для нового легкового транспортного засобу з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см у розмірі 50 євро за одиницю та для нового легкового транспортного засобу з дизельним двигуном об'ємом 1000 куб. см у розмірі 75 євро за одиницю.

Визначення акцизного податку для кожного легкового транспортного засобу здійснюватиметься шляхом застосування до базових ставок акцизного податку коефіцієнтів.

При цьому один коефіцієнт визначатиметься діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см, а другий коефіцієнт дорівнюватиме кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1).

Так, у проекті наведені розрахунки розмірів акцизного податку для бензинових та дизельних легкових транспортних засобів.

Фото: розрахунки

Документом також пропонується:

встановити ставку для електричних легкових транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора. Сьогодні ставка складає 109,129 євро за одиницю транспортного засобу;

встановити ставку податку для гібридних легкових транспортних засобів у розмірі 100 євро за 1 одиницю. Сьогодні ставка складає 109,129 євро за одиницю транспортного засобу;

скасувати оподаткування акцизним податком кузовів для легкових транспортних засобів. Сьогодні ставка для нових кузовів складає 218 євро за одиницю та 872 євро для кузовів, що використовувалися;

скасувати тимчасово встановлені (до 31 грудня 2018 року) особливості оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, вироблених після 1 січня 2010 року;

привести термінологію, що використовується у Податковому кодексі України при реєстрації транспортних засобів, у відповідність із законом "Про Національну поліцію".

"Прийняття законопроекту спрямоване на заміну діючої застарілої системи оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, ліквідацію дисбалансу у встановлених ставках акцизного податку в залежності від об'єму циліндрів двигуна транспортних засобів та їх віку, зменшення вартості нових транспортних засобів, стимулювання до придбання більш нових транспортних засобів та створення умов для розмитнення раніше ввезених на митну територію України автомобілів з іноземною реєстрацією", - сказано у пояснювальній записці.

Слід зазначити, що набрання чинності законопроектом пропонується визначити з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності законом "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (реєстраційний №8488), який системно з ним пов'язаний.

Нагадаємо, Раді пропонують прийняти законопроект №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".