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Раде предлагают ускорить отчуждение земель для строительства дорог

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 12:28
Раде предлагают ускорить отчуждение земель для строительства дорог Фото: строительство дорог (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховной раде Украины предлагают ускорить принудительное отчуждение земельных участков для строительства дорог. В частности, в парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект №6422.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

В пояснительной записке говорится о том, что действующие сроки принятия решений о выкупе участков и недвижимости продолжительны, как и сроки рассмотрения административных исков о принудительном отчуждении этих объектов для общественных нужд. При этом предлагается разрешить рассмотрение таких дел в порядке упрощенного искового производства.

В качестве примера приводится то, что строительство киевской Большой кольцевой автомобильной дороги откладывается из-за того, что в зоне строительства этой трассы есть участки, которые находятся в частной собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Документ определяет механизм отбора исполнителей работ.

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