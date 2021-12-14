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Раді пропонують прискорити відчуження земель для будівництва доріг

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 12:28
Раді пропонують прискорити відчуження земель для будівництва доріг Фото: будівництво доріг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховній раді України пропонують прискорити примусове відчуження земельних ділянок для будівництва доріг. Зокрема, в парламенті зареєстрований відповідний законопроект №6422.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

У пояснювальній записці йдеться про те, що діючі терміни прийняття рішень про викуп ділянок і нерухомості тривалі, як і терміни розгляду адміністративних позовів про примусове відчуження цих об'єктів для суспільних потреб. При цьому пропонується дозволити розгляд таких справ у порядку спрощеного позовного провадження.

Як приклад наводиться те, що будівництво київської Великої кільцевої автомобільної дороги відкладається через те, що в зоні будівництва цієї траси є ділянки, які перебувають у приватній власності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив реалізацію експериментального проекту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва. Документ визначає механізм відбору виконавців робіт.

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