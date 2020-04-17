Раді пропонують посилити відповідальність за невиконання законних вимог нардепа

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Автор законопроекту - перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук

Верховній раді України пропонують схвалити законопроект №3354 "Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Відповідний законопроект був зареєстрований у четвер, 16 квітня. Його автор - перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук.

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження проекту - передано на розгляд керівництву.

Зазначимо, що чинне законодавство передбачає, що недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення нардепа, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 таких мінімумів.

Крім того, недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит депутата ВР, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення цього порушення, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, загрожує накладенням штрафу на посадових осіб від 250 до 400 таких мінімумів.

Нагадаємо, у кінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів".

Як писало РБК-Україна, 17 жовтня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів", документ схвалили 248 депутатів Ради. Даний закон парламентарії прийняли за основу 13 вересня.