Раде предлагают упростить доступ к бесплатной вторичной правовой помощи

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект №2479 "О внесении изменений в статью 17 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" о предоставлении информации из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования центрам по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

В пояснительной записке подчеркивается, что согласно закону "О бесплатной правовой помощи" вместе с обращением о предоставлении такой помощи лицо должно представить документы, подтверждающие его принадлежность к субъектам права на такую ​​помощь. Подавляющее большинство лиц, обращающихся за получением правовых услуг, относятся к социально-уязвимым категориям граждан, а именно это лица с инвалидностью, старики, одинокие лица и тому подобное.

Так, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 14 закона, право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума, рассчитанного и утвержденного в соответствии с законом для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения, а также лица с инвалидностью, которые получают пенсию или пособие, назначаемое вместо пенсии, в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Отмечается, что лица, которые обращаются за получением такой помощи, обязаны подавать справки о своих доходах, за которым они, в свою очередь, обращаются в соответствующие государственные органы, в том числе в органы Пенсионного фонда Украины. Для получения таких справок эти граждане вынуждены тратить много времени, что не позволяет центрам по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи оперативно обеспечить предоставление правовой помощи.

"На сегодня существует потребность в разработке механизма упрощения доступа к бесплатной вторичной правовой помощи для социально уязвимых категорий граждан в части получения центрами по предоставлению бесплатной вторичной правовой по их запросу информации из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования для подтверждения принадлежности лица к субъктам права на бесплатную вторичную правовую помощь", - указано в записке.

Итак, законопроектом предлагается предусмотреть использование информации из Госреестра для подтверждения принадлежности лица к субъектам права на бесплатную вторичную правовую помощь.

Также документом определяется, что информация из Госреестра предоставляется по запросу центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для подтверждения принадлежности лица к субъектам права на бесплатную вторичную правовую помощь в порядке и по форме, установленным ПФУ совместно с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную правовую политику.

Напомним, в ходе заседание 20 ноября Кабмин одобрил ряд нормативно-правовых актов о подписании дополнительных соглашений с Европейской комиссией, которыми вносятся изменения в соглашения о финансировании определенных программ, в том числе для поддержки реформы в сфере юстиции (программа предоставления гражданам бесплатной правовой помощи).

Как писало РБК-Украина, в сентябре комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий поддержал законопроект, регулирующий вопросы предоставления бесплатной правовой помощи для жителей оккупированных территорий. Так, комитет поддержал законопроект "О внесении дополнения в статью 14 закона "О бесплатной правовой помощи" (о жителях временно оккупированных территорий) №2015.