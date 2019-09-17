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В Раде поддержали закон о бесплатной правовой помощи жителям ОРДЛО

Новости » Политика    17.09.2019 - 13:09
В Раде поддержали закон о бесплатной правовой помощи жителям ОРДЛО
Фото: Дмитрий Лубинец (facebook.com dmytro lubinets)

Омбудсмен отмечает, что проект закона требует доработки

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий поддержал законопроект, который регулирует вопросы предоставления бесплатной правовой помощи для жителей оккупированных территорий. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Лубинец, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет поддержал законопроект "О внесении дополнения в статью 14 закона "О бесплатной правовой помощи" (по поводу жителей временно оккупированных территорий) №2015.

"Ставлю на голосование предложение обратиться к главному комитету рекомендовать ВРУ принять законопроект за основу. Решение принято единогласно", - заявил Лубинец.

Впрочем, по словам Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, законопроект нуждается в доработке.

"Безусловно, поддержу этот законопроект, но с приложениями. Мы не можем говорить только о лицах, проживающих на временно оккупированной территории. Нам нужно не забывать ВПЛ, которые имеют такой же статус, тоже потеряли свое имущество, тоже по судам ходят, но живут на контролируемой территории. Надо принять за основу законопроект, а затем дополнить", - заявила Денисова.

Кроме того, на заседании комитета поддержали законопроект № 2056 "О внесении изменений в закон Украины "О бесплатной правовой помощи" об обеспечении права лиц, незаконно лишенных личной свободы, на бесплатную вторичную правовую помощь".

"Предложение обратиться к главному комитету рекомендовать парламенту принять проект закона за основу. Решение принято единогласно", - заявил Лубинец.

Напомним, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заверил, что международные партнеры не будут подталкивать Украину к проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), пока там остаются подконтрольные РФ силы.

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