Раді пропонують спростити доступ до безоплатної вторинної правової допомоги

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №2479 "Про внесення змін до статті 17 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо надання інформації з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

У пояснювальній записці підкреслюється, що відповідно до закону "Про безоплатну правову допомогу" разом із зверненням про надання такої допомоги особа повинна подати документи, що підтверджують її належність до суб’єктів права на таку допомогу. Переважна більшість осіб, які звертаються за отриманням правових послуг, належать до соціально-вразливих категорій громадян, а саме це особи з інвалідністю, люди похилого віку, одинокі особи тощо.

Так, відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 закону, право на безоплатну вторинну правову допомогу мають особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Зазначається, що особи, які звертаються за отриманням такої допомоги, зобов’язані подавати довідки про свої доходи, за якими вони, у свою чергу, звертаються до відповідних державних органів, зокрема до органів Пенсійного фонду України. Для отримання таких довідок ці громадяни змушені витрачати багато часу, що не дозволяє центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги оперативно забезпечити надання правової допомоги.

"На сьогодні існує потреба у розробленні механізму спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян у частині отримання центрами з надання безоплатної вторинної правової на їх запит інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування для підтвердження належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу", - вказано у записці.

Отже, законопроектом пропонується передбачити використання інформації з Держреєстру для підтвердження належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.

Також документом визначається, що інформація з Держреєстру надається на запит центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для підтвердження належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу у порядку та за формою, встановленими ПФУ спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

Нагадаємо, у ході засідання 20 листопада Кабмін схвалив ряд нормативно-правових актів про підписання додаткових угод з Європейською комісією, якими вносяться зміни в угоди про фінансування певних програм, у тому числі для підтримки реформи в сфері юстиції (програма надання громадянам безоплатної правової допомоги).

Як писало РБК-Україна, у вересні комітет ВР з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій підтримав законопроект, який регулює питання надання безоплатної правової допомоги для жителів окупованих територій. Так, комітет підтримав законопроект "Про внесення доповнення до статті 14 закону "Про безоплатну правову допомогу" (щодо мешканців тимчасово окупованих територій) №2015.