В Раде предлагают тюремные сроки за торговлю запрещенным алкоголем во время войны

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об усилении ответственности за запрещенную торговлю алкоголем во время войны. Кроме того, предлагается увеличить наказание за незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров (алкогольных напитков, табака, топлива).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7261.
Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины:
Как отмечают авторы проекта, законом "О правовом режиме военного положения" предусмотрена возможность ограничения или запрета торговли алкогольными напитками.
В то же время действующим Уголовным кодексом Украины, не предусмотрена ответственность за нарушение таких запретов или ограничений.
"На сегодня в большинстве областей Украины действует запрет, а в некоторых областях - ограничение торговли алкогольными напитками, поэтому есть настоятельная необходимость урегулировать вопрос введения уголовной ответственности за несоблюдение таких решений", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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