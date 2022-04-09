У Раді пропонують тюремні строки за торгівлю забороненим алкоголем під час війни

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо посилення відповідальності за заборонену торгівлю алкоголем під час війни. Крім того, пропонується збільшити покарання за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюну, палива).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7261.
Законопроектом пропонується Кримінальний кодекс України:
Як зазначають автори проекту, законом про "Про правовий режим воєнного стану" передбачена можливість обмеження або заборони торгівлі алкогольними напоями.
Водночас чинним Кримінальним кодексом України, не передбачено відповідальності за порушення таких заборон чи обмежень.
"На сьогодні в більшості областей України діє заборона, а в деяких областях - обмеження торгівлі алкогольними напоями, тому є нагальна потреба врегулювати питання запровадження кримінальної відповідальності за недотримання таких рішень", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.
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