Раде предлагают создать ВСК по контролю за расследованием дела Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Сейчас текст постановления отсутствует на сайте ВР

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов. Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Проект постановления зарегистрирован в среду, 23 октября под номером 2302. Сейчас текст постановления отсутствует на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в начале октября по результатам совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования по уголовным делам о причинении тяжких телесных повреждений общественной активистке Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, изменили группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах.

Как писало РБК-Украина ранее, три месяца назад сообщалось, что ГПУ остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Согласно постановлению, ГПУ выделила подозреваемых в одно производство и остановила его из-за то, что Левин находится в розыске, и пока нет возможности проводить следственные действия по отношению к нему в Украине.

Добавим, в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Кроме того, Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства Гандзюк.