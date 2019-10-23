Раді пропонують утворити ТСК з контролю за розслідуванням справи Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Наразі текст постанови відсутній на сайті ВР

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Проект постанови зареєстровано у середу, 23 жовтня під номером 2302. Наразі текст постанови відсутній на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, на початку жовтня за результатами наради в Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальних справах щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень громадській активістці Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, змінили групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначених провадженнях.

Як писало РБК-Україна раніше, три місяці тому повідомлялося, що ГПУ зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Згідно з постановою, ГПУ виділила підозрюваних в одне провадження і зупинила його через те, що Левін знаходиться у розшуку, і поки що немає можливості проводити слідчі дії в Україні щодо нього.

Додамо, що в квітні слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Крім того, Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк.