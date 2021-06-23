Раде предлагают разрешить Зеленскому "ускорять" правосудие своими решениями

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс. Статью 49 хотят дополнить частью шестой: "давность не применяется в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления на временно оккупированной территории Украины".

А общую часть кодекса предлагают дополнить разделом XV-1 "Политико-правовое решение".

Предусмотрено, что в целях ускоренного решения вопросов, связанных с агрессией России против Украины (по поводу возвращения на Родину лиц, содержащихся или привлекающихся к уголовной ответственности или осужденных на территории РФ; возврата таких лиц с ВОТ), глава государства может принимать политико-правовое решение как исключительное уголовно-правовое мероприятие.

В пояснительной записке отмечается, что политико-правовое решение должно обеспечить процедуры обмена лиц, которые:

содержатся или привлекаются к уголовной ответственности или осуждены на территории РФ,

содержатся или привлекаются к уголовной ответственности или осуждены на временно оккупированной территории Украины,

привлекаются к уголовной ответственности на территории Украины (задержанных или арестованных лиц) - до принятия украинским судом приговора или иного окончательного решения по делу о совершенном ими общественно опасном деянии.

Данная норма будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях защищали независимость и территориальную целостность Украины, в частности принимали участие в антитеррористической операции или операции Объединенных сил.

Согласно проекту, президент будет издавать указ о принятии политико-правового решения, которым предусматривается обмен соответствующих лиц.

Подчеркивается, что механизм политико-правового решения отменят после восстановления территориальной целостности Украины и потери актуальности проблемы обмена выше перечисленных лиц.

По мнению авторов проекта, принятие документа позволит в правовых рамках обеспечить процедуру обмена до принятия решения украинским судом.