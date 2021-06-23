Раді пропонують дозволити Зеленському "прискорювати" правосуддя своїми рішеннями

Президенту хочуть дозволити ухвалювати політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий захід. До Верховної ради внесли відповідний законопроект №5672.
Закон вносить зміни до Кримінального кодексу. Статтю 49 хочуть доповнити частиною шостою: "давність не застосовується у разі вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину на тимчасово окупованій території України".
А загальну частину кодексу пропонують доповнити розділом XV-1 "Політико-правове рішення".
Передбачається, що з метою прискореного вирішення питань, пов’язаних з агресією Росії проти України (щодо повернення на Батьківщину осіб, які утримуються чи притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на території РФ; повернення таких осіб з ТОТ), глава держави може ухвалювати політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий захід.
У пояснювальній записці наголошується, що політико-правове рішення має забезпечити процедури обміну осіб, які:
Дана норма буде поширюватися на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах захищали незалежність і територіальну цілісність України, зокрема брали участь в антитерористичній операції або операції Об’єднаних сил.
Згідно з проектом, президент буде видавати указ про ухвалення політико-правового рішення, яким передбачається обмін відповідних осіб.
Підкреслюється, що механізм політико-правового рішення скасують після відновлення територіальної цілісності України та втрати актуальності проблеми обміну вище зазначених осіб.
На думку авторів проекту, ухвалення документу дозволить у правових межах забезпечити процедуру обміну до ухвалення рішення українським судом.
Нагадаємо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях. Зокрема, в обмін на виконання політичних вимог, які є для України нереальними.
Як писало РБК-Україна, 9 червня на засіданні ТКГ українська сторона закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох тяжкохворих полонених українців.