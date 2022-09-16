В Раде предлагают разрешить управление автомобилем с 16 лет: появился законопроект

Согласно законопроекту 8039 лица, достигшие 16-летнего возраста по письменному нотариально удостоверенному согласию родителей могут управлять транспортными средствами категории В, если они оснащены автоматической коробкой передач. Если же на автомобиле установлена механическая коробка передач, то такими машинами, согласно проекту закона, могут управлять лица, достигшие 17-летнего возраста.

"В случае причинения вреда другому лицу, несовершеннолетнее лицо несет ответственность за такой вред. А именно, отвечает за причиненный им ущерб самостоятельно на общих основаниях. В случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненного им ущерба, этот вред возмещается его родителями или попечителем, если они не докажут, что ущерб был причинен не по их вине", – говорится в законе.

Напомним, что сегодня в украинских автошколах обучаться вождению транспортных средств категории В можно с 16 лет, но ездить по дорогам общего пользования разрешается только после достижения 18 лет.