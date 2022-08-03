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Украинцы будут получать водительские права по-новому: что изменилось

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Киев, Среда 03 августа 2022 16:05
Украинцы будут получать водительские права по-новому: что изменилось Фото: водительские права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения. В частности, украинцам не придется сдавать теоретический экзамен в автошколе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Отныне можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует один год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для практических занятий ученики могут выбрать любую другую автошколу в желаемом городе.

"После обучения сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно два года. И опять же в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение", - рассказали в министерстве.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

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