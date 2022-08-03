Украинцы будут получать водительские права по-новому: что изменилось
В Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения. В частности, украинцам не придется сдавать теоретический экзамен в автошколе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Отныне можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует один год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для практических занятий ученики могут выбрать любую другую автошколу в желаемом городе.
"После обучения сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно два года. И опять же в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение", - рассказали в министерстве.
Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.
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