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У Раді пропонують дозволити керування автомобілем з 16 років: з'явився законопроект

Фото: у Раді пропонують дозволити керування автомобілем з 16 років (brovary.net.ua)
Автор: Константин Широкун

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачається дозволити керування легковим автомобілем з 16 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідно до законопроекту 8039 особи, які досягли 16-річного віку за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків, можуть керувати транспортними засобами категорії В, якщо вони оснащені автоматичною коробкою передач. Якщо ж на автомобілі встановлено механічну коробку передач, то такими машинами, згідно з проектом закону, можуть керувати особи, які досягли 17-річного віку.

"У разі заподіяння шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність за таку шкоду. А саме, відповідає за заподіяну ним шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування заподіяної нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками або піклувальником, якщо вони не доведуть, що збитки були завдані не з їхньої вини", – йдеться у законі.

Нагадаємо, що сьогодні в українських автошколах навчатись водінню транспортних засобів категорії В можна з 16 років, але їздити дорогами загального користування дозволяється лише після досягнення 18 років.

Нагадаємо, що в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія . Зокрема, українцям не доведеться складати теоретичний іспит в автошколі.

Також раніше в Україні було спрощено процедуру отримання посвідчення водія - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

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