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В Раде предлагают разрешить НБУ печатать гривну без ограничений во время войны

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Украина, Среда 15 июня 2022 08:52
В Раде предлагают разрешить НБУ печатать гривну без ограничений во время войны Фото: в Раде появилась новая инициатива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об особенностях деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине. Проект подали глава финансового комитета Даниил Гетманцев и группа депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7465.

Закон "О Национальном банке Украины" предлагается дополнить нормой, по которой НБУ "участвует в финансовом обеспечении мер правового режима военного положения".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, указанное полномочие предоставит возможность НБУ "в условиях военного положения быстро принимать надлежащие меры, в частности перечислить средства в государственный бюджет Украины, что обеспечит финансирование мероприятий обороны государства в условиях войны".

Это касается, в частности, финансирования государственного бюджета путем покупки облигаций внутреннего государственного займа, говорится в документе.

Напомним, с начала войны Национальный банк Украины уже профинансировал госбюджет на 190 млрд гривен за счет покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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