НБУ купил военных облигаций на рекордную сумму

Национальный банк Украины 9 июня 2022 выкупил военных облигаций на 70 млрд грн. До июня месячные объемы покупки ОВДП варьировались от 20 до 50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Рост объемов финансирования госбюджета Нацбанком в июне связан с уменьшением поступлений в него на фоне сниженных налогов, незначительных объемов рыночных долговых привлечений и замедления поступления официального финансирования.

По состоянию на 10 июня 2022 портфель военных облигаций в собственности Национального банка будет составлять 190 млрд грн. В частности, в марте Национальный банк приобрел военные облигации на сумму 20 млрд грн, в апреле и мае – по 50 млрд грн, а за 9 дней июня – 70 млрд грн.