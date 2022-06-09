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НБУ купил военных облигаций на рекордную сумму

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Киев, Четверг 09 июня 2022 23:43
НБУ купил военных облигаций на рекордную сумму Фото: НБУ купил военных облигаций на рекордную сумму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Национальный банк Украины 9 июня 2022 выкупил военных облигаций на 70 млрд грн. До июня месячные объемы покупки ОВДП варьировались от 20 до 50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Рост объемов финансирования госбюджета Нацбанком в июне связан с уменьшением поступлений в него на фоне сниженных налогов, незначительных объемов рыночных долговых привлечений и замедления поступления официального финансирования.

По состоянию на 10 июня 2022 портфель военных облигаций в собственности Национального банка будет составлять 190 млрд грн. В частности, в марте Национальный банк приобрел военные облигации на сумму 20 млрд грн, в апреле и мае – по 50 млрд грн, а за 9 дней июня – 70 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

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