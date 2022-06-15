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У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

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Україна, Середа 15 червня 2022 08:52
У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни Фото: у Раді з'явилася нова ініціатива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Проект подали голова фінансового комітету Данило Гетманцев та група депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7465.

Закон "Про Національний банк України" пропонується доповнити нормою, за якою НБУ "бере участь у фінансовому забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зазначене повноваження надасть можливість НБУ "в умовах воєнного стану швидко вживати належні заходи, зокрема перерахувати кошти до державного бюджету України, що забезпечить фінансування заходів оборони держави в умовах війни".

Це стосується, зокрема, фінансування державного бюджету шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики, йдеться в документі.

Нагадаємо, з початку війни Національний банк України вже профінансував держбюджет на 190 млрд гривень за рахунок купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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