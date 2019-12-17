Раде предлагают ратифицировать соглашения с Данией, Турцией, Грузией и Сингапуром

Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента
Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать два соглашения и два протокола с Данией, Турцией, Грузией и Сингапуром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.
В частности, в Раду в понедельник, 16 декабря, внесли 4 законопроекта по ратификациям:
Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента. Последний этап прохождения законопроектов - переданы на рассмотрение руководству.
Напомним, комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом рекомендует парламенту продлить соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.
Как писало РБК-Украина, евроинтеграционный комитет также рекомендует Раде принять законопроект №0012 "О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной Республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)".