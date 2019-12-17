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Раде предлагают ратифицировать соглашения с Данией, Турцией, Грузией и Сингапуром

Новости » Политика     17.12.2019 - 15:04
Раде предлагают ратифицировать соглашения с Данией, Турцией, Грузией и Сингапуром
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать два соглашения и два протокола с Данией, Турцией, Грузией и Сингапуром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

В частности, в Раду в понедельник, 16 декабря, внесли 4 законопроекта по ратификациям:

  • № 0019 о ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине
  • №0018 о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики
  • №0017 о ратификации протокола между правительством Украины и правительством Грузии о внесении изменений в соглашение о свободной торговле от 9 января 1995 года
  • №0016 о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы

Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента. Последний этап прохождения законопроектов - переданы на рассмотрение руководству.

Напомним, комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом рекомендует парламенту продлить соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.

Как писало РБК-Украина, евроинтеграционный комитет также рекомендует Раде принять законопроект №0012 "О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной Республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)".

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