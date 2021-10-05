В Раде предлагают провести сегодня согласительный совет: что хотят рассмотреть
Фракция партии "Слуга народа" и группа депутатов "Довира" предложили сегодня созвать и провести согласительный совет. Планируется обсудить недельную повестку заседаний Верховной рады на 5-8 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры.
"По инициативе двух депутатских фракций Верховной рады предлагается сегодня созвать и провести согласительный совет", - написал нардеп.
Он добавил, что на совете планируется пересмотреть недельную повестку дня заседаний Рады 5-8 октября.
К сообщению Качура приложил фотокопию обращения к спикеру Верховной рады, его заместителям и главам остальных фракций. Его подписали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.
Фото: обращение депутатов о проведении согласительного совета (t.me/kachuratut)
Напомним, сегодняшнее заседание Рады завершилось досрочно из-за неутвержденной повестки дня пленарной недели.