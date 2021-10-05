ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Раде предлагают провести сегодня согласительный совет: что хотят рассмотреть

Новина українською →
Киев, Вторник 05 октября 2021 16:37
В Раде предлагают провести сегодня согласительный совет: что хотят рассмотреть Фото: в Раде предложили провести согласительный совет по повестке дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракция партии "Слуга народа" и группа депутатов "Довира" предложили сегодня созвать и провести согласительный совет. Планируется обсудить недельную повестку заседаний Верховной рады на 5-8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры.

"По инициативе двух депутатских фракций Верховной рады предлагается сегодня созвать и провести согласительный совет", - написал нардеп.

Он добавил, что на совете планируется пересмотреть недельную повестку дня заседаний Рады 5-8 октября.

К сообщению Качура приложил фотокопию обращения к спикеру Верховной рады, его заместителям и главам остальных фракций. Его подписали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.

Фото: обращение депутатов о проведении согласительного совета (t.me/kachuratut)

Напомним, сегодняшнее заседание Рады завершилось досрочно из-за неутвержденной повестки дня пленарной недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа Верховная рада
NEWS
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы