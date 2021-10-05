У Раді пропонують провести сьогодні погоджувальну раду: що хочуть розглянути
Фракція партії "Слуга народу" і група депутатів "Довіра" запропонували сьогодні скликати і провести погоджувальну раду. Планується обговорити тижневий порядок засідань Верховної ради на 5-8 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качури.
"За ініціативою двох депутатських фракцій Верховної ради пропонується сьогодні скликати і провести погоджувальну раду", - написав нардеп.
Він додав, що на раді планується переглянути тижневий порядок денний засідань Ради 5-8 жовтня.
До повідомлення Качура доклав фотокопію звернення до спікера Верховної ради, його заступників і голів інших фракцій. Його підписали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і керівник депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.
Фото: звернення депутатів про проведення погоджувальної ради (t.me/kachuratut)
Нагадаємо, сьогоднішнє засідання Ради завершилося достроково через незатверджений Порядок денний пленарного тижня.