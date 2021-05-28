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Раде предлагают профинансировать из госбюджета реставрацию памяток нацзначения

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Украина, Пятница 28 мая 2021 11:23
Раде предлагают профинансировать из госбюджета реставрацию памяток нацзначения Фото: Раде предлагают закон о финансировании реставрации памятников нацзначения ОТО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают профинансировать из государственного бюджета реставрацию памяток национального значения, находящихся в коммунальной собственности. Это предусматривает законопроект №5551.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Законопроект №5551, недавно зарегистрированный в парламенте, позволит профинансировать из госбюджета в рамках президентской программы "Большая реставрация" памяток национального значения, находящихся в коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Пока же в Большую реставрацию могут попасть только достопримечательности, которые находятся в государственной собственности и принадлежащие Министерству культуры и информационной политики.

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что из-за существующих в настоящее время законодательных ограничений сейчас значительное количество важных исторических объектов в собственности общин не смогли войти в список Большой реставрации.

По ее словам, в перечень объектов на реставрацию не могли включить памятки, не имеющие необходимой проектно-сметной документации.

Напомним, Верховной раде предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.

Как писало РБК-Украина, застройщик в центре Киева снес историческое здание купца Уткина, и прокуратура уже открыла уголовное производство.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве. Он потребовал от правоохранителей выяснить, кто дал на это разрешение.

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