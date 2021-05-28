Раде предлагают профинансировать из госбюджета реставрацию памяток нацзначения
Верховной раде предлагают профинансировать из государственного бюджета реставрацию памяток национального значения, находящихся в коммунальной собственности. Это предусматривает законопроект №5551.
"Законопроект №5551, недавно зарегистрированный в парламенте, позволит профинансировать из госбюджета в рамках президентской программы "Большая реставрация" памяток национального значения, находящихся в коммунальной собственности", - говорится в сообщении.
Пока же в Большую реставрацию могут попасть только достопримечательности, которые находятся в государственной собственности и принадлежащие Министерству культуры и информационной политики.
Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что из-за существующих в настоящее время законодательных ограничений сейчас значительное количество важных исторических объектов в собственности общин не смогли войти в список Большой реставрации.
По ее словам, в перечень объектов на реставрацию не могли включить памятки, не имеющие необходимой проектно-сметной документации.
Напомним, Верховной раде предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.
Как писало РБК-Украина, застройщик в центре Киева снес историческое здание купца Уткина, и прокуратура уже открыла уголовное производство.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве. Он потребовал от правоохранителей выяснить, кто дал на это разрешение.