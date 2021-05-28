Раде предлагают профинансировать из госбюджета реставрацию памяток нацзначения

Верховной раде предлагают профинансировать из государственного бюджета реставрацию памяток национального значения , находящихся в коммунальной собственности. Это предусматривает законопроект №5551.

"Законопроект №5551, недавно зарегистрированный в парламенте, позволит профинансировать из госбюджета в рамках президентской программы "Большая реставрация" памяток национального значения, находящихся в коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Пока же в Большую реставрацию могут попасть только достопримечательности, которые находятся в государственной собственности и принадлежащие Министерству культуры и информационной политики.

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что из-за существующих в настоящее время законодательных ограничений сейчас значительное количество важных исторических объектов в собственности общин не смогли войти в список Большой реставрации.

По ее словам, в перечень объектов на реставрацию не могли включить памятки, не имеющие необходимой проектно-сметной документации.