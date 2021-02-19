В Раде предлагают президенту объединить местные элиты под единой идеологией

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я обращаюсь к вам, господин президент, с призывом задуматься о возможности и целесообразности такого объединения, о создании в определенной степени нового "Народного Руха" для поддержки ваших инициатив", - сказал Дунда.

Он отметил, что представители региональных партий и беспартийные ожидают определения идеологических основ программы президента для возможности к ним присоединиться.

По мнению Дунды, это должно быть достаточно мягкое объединение, необязательно совпадающее с конфигурацией большинства в местных советах, которое могло бы положительно повлиять на объединение граждан и политиков ради решения проблем, которые на самом деле беспокоят большинство украинцев.

Дунда также попросил президента, в случае его заинтересованности проектом, встретится с его инициаторами и представителями местных властей Киевской области.