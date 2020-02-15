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В "Слуге народа" определились с идеологией партии

Новости » Политика     15.02.2020 - 14:36
В "Слуге народа" определились с идеологией партии
Фото: съезд партии "Слуга народа" (РБК-Украина)

Идеологией партии выбрали украинский центризм

Идеологией партии "Слуга народа" объявили украинский центризм. Об этом заявил председатель политической силы "Слуга народа" Александр Корниенко во время съезда партии, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Корниенко, идеология партии "Слуга народа" отрицает радикализм и политические крайности. Далее в партии планируют закрепить данную идеологию на уровне устава.

"Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Но это творческий центризм, это украинский центризм. Мы предлагаем, возможно, далее закрепить на уровне устава. Сделать соответствующие действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство. Украинский центризм - идеология партии "Слуга народа", - заявил глава партии.

Также Корниенко отметил, что до этого времени ни одна идеология не сработала в Украине и не принесла мира и благополучия.

"Для нашей партии кажется настало время выработать основополагающие идеологические принципы. С какой идеологией мы можем двигаться... Украину затягивали в ловушку различных идеологий.. Ни одна из них не сработала, не принесла благосостояния и мир. Я предлагаю попробовать избавить себя от идеологических пут, пойти третьим путем....Мы можем стать той партией, которая будет отдельно от идеологических предрассудков прошлого", - подчеркнул он.

Напомним, в прошлом году председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал смену политической идеологии силы. Корниенко сообщал, что тогдашняя партийная идеология либертарианства будет изменена. Однако он не называл, на какую идеологию выберет партия.

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