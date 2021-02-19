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У Раді пропонують президенту об'єднати місцеві еліти під єдиною ідеологією

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 10:29
У Раді пропонують президенту об'єднати місцеві еліти під єдиною ідеологією Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат Олег Дунду (фракція "Слуга народу") пропонує об'єднати місцеві непарламентські політичні партії та еліти під єдиною ідеологією.

Про це сказав на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я звертаюся до вас, пане президент, з закликом замислитися про можливість і доцільність такого об'єднання, про створення певною мірою нового "Народного Руху" для підтримки ваших ініціатив", - сказав Дунда.

Він зазначив, що представники регіональних партій і безпартійні очікують визначення ідеологічних засад програми президента для можливості приєднатися до них.

На думку Дунди, це має бути досить м'яке об'єднання, необов'язково збігається з конфігурацією більшості в місцевих радах, яке могло б позитивно вплинути на об'єднання громадян і політиків заради вирішення проблем, які насправді турбують більшість українців.

Дунда також попросив президента, в разі зацікавленості проектом, зустрітись з його ініціаторами та представниками місцевої влади Київської області.

Нагадаємо, раніше ідеологією партії "Слуга народу" оголосили український центризм. За словами голови партії, ідеологія партії "Слуга народу" заперечує радикалізм і політичні крайнощі. Далі в партії планують закріпити дану ідеологію на рівні статуту.

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