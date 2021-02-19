У Раді пропонують президенту об'єднати місцеві еліти під єдиною ідеологією
Народний депутат Олег Дунду (фракція "Слуга народу") пропонує об'єднати місцеві непарламентські політичні партії та еліти під єдиною ідеологією.
Про це сказав на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я звертаюся до вас, пане президент, з закликом замислитися про можливість і доцільність такого об'єднання, про створення певною мірою нового "Народного Руху" для підтримки ваших ініціатив", - сказав Дунда.
Він зазначив, що представники регіональних партій і безпартійні очікують визначення ідеологічних засад програми президента для можливості приєднатися до них.
На думку Дунди, це має бути досить м'яке об'єднання, необов'язково збігається з конфігурацією більшості в місцевих радах, яке могло б позитивно вплинути на об'єднання громадян і політиків заради вирішення проблем, які насправді турбують більшість українців.
Дунда також попросив президента, в разі зацікавленості проектом, зустрітись з його ініціаторами та представниками місцевої влади Київської області.
Нагадаємо, раніше ідеологією партії "Слуга народу" оголосили український центризм. За словами голови партії, ідеологія партії "Слуга народу" заперечує радикалізм і політичні крайнощі. Далі в партії планують закріпити дану ідеологію на рівні статуту.