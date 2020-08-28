Раде предлагают предусмотреть помощь безработным на период других карантинов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров предлагает Верховной раде расширить программу помощи безработным на период других карантинов. В парламенте зарегистрирован законопроект №3010а.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Этот документ предлагает внести изменения в статью 471 закона "О занятости населения" и предусмотреть предоставление помощи по частичной безработице не только в период карантина через коронавирус, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Закон предоставляет право Кабмину определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Отметим, ранее глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что КМУ планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Отмечалось, что помощь будут оказывать безработным на период карантинов из-за других болезней, а не только из-за COVID-19.

Напомним, в госбюджете на пособия по частичной безработице на 2020 год предусмотрено 4,7 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, в Кабмине ожидают рост безработицы до 9,5% в 2020 году.