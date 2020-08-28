ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Раде предлагают предусмотреть помощь безработным на период других карантинов

Украина, Пятница 28 августа 2020 09:45
Раде предлагают предусмотреть помощь безработным на период других карантинов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров предлагает Верховной раде расширить программу помощи безработным на период других карантинов. В парламенте зарегистрирован законопроект №3010а.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Этот документ предлагает внести изменения в статью 471 закона "О занятости населения" и предусмотреть предоставление помощи по частичной безработице не только в период карантина через коронавирус, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Закон предоставляет право Кабмину определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Отметим, ранее глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что КМУ планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Отмечалось, что помощь будут оказывать безработным на период карантинов из-за других болезней, а не только из-за COVID-19.

Напомним, в госбюджете на пособия по частичной безработице на 2020 год предусмотрено 4,7 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, в Кабмине ожидают рост безработицы до 9,5% в 2020 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь