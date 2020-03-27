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КСУ отменил право Кабмина ограничивать зарплаты прокуроров

Новости » Политика     27.03.2020 - 17:21
КСУ отменил право Кабмина ограничивать зарплаты прокуроров
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

КСУ признал неконституционным отдельное положение Бюджетного кодекса

Конституционный суд Украины (КСУ) отменил право Кабинета министров ограничивать зарплаты прокуроров. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Сообщается, что КСУ 26 марта признал неконституционным отдельное положение пункта 26 раздела VI Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статьи 81 закона "О прокуратуре" с изменениями применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины.

"Наделив Кабинет министров Украины полномочиями устанавливать порядок и размеры заработной платы прокурора, законодатель ввел отличное от предусмотренного положениями статьи 81 Закона нормативное регулирование заработной платы прокурора", - сообщили в КСУ.

Признанное неконституционным положение, теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Напомним, 18 марта в КСУ поступило представление 50 народных депутатов по соответствию Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по первоочередным мерам по реформе органов прокуратуры".

Отметим, 25 сентября 2019 года законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1032 о реформирование Генеральной прокуратуры Украины вступил в силу. Этот документ предусматривает рост зарплат прокуроров.

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