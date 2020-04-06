Раді пропонують перенести КСУ до Харкова

Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

Суддів КСУ також пропонують одночасно відправляти у відпустку

Верховній раді пропонують перенести Конституційний суд України з Києва до Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту № 3300, який опубліковано на сайті Ради.

Як вважає автор законопроекту нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова, перенесення КСУ зі столиці до Харкова, який вважається юридичною столицею України, підвищить рівень незалежності самого суду.

Крім того, пропонується заборонити юридичним особам звертатися до КСУ з конституційною скаргою, а також зобов'язати суддів Конституційного суду йти в оплачувану щорічну відпустку одночасно для забезпечення на засіданнях КСУ максимальної кількості суддів.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України скасував право Кабінету міністрів обмежувати зарплати прокурорів.

До цього КСУ визнав неконституційними деякі положення судової реформи президента Володимира Зеленського. Зокрема, суд скасував скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100. Венеціанська комісія просила прибрати ці положення в законі Зеленського ще в грудні минулого року.

