В Раде предлагают перенести на 8 мая День Победы над нацизмом во Второй мировой

В Верховной раде предлагают перенести День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая и перенести выходной день. Именно 8 мая произошла капитуляция нацистской Германии.

Как отмечают авторы проекта, Вторая мировая война 1939-1945 годов, развязанная двумя преступными тоталитарными режимами, стала величайшей трагедией человечества в ХХ веке. Украина во время этой войны понесла бесчисленные жертвы и разрушения.

"Сохранение и чествование памяти жертв Второй мировой войны является важной составляющей политики национальной памяти в Украине. Не менее важной ее составляющей является отмечание вклада украинского народа в победу над нацизмом. Эта победа ежегодно отмечается в европейских государствах и 8 мая - в День капитуляции нацистской Германии. В этот же день по всей Европе чтят память павших во Второй мировой войне", - говорится в документе.

Однако в Украине День Победы над нацизмом во Второй мировой войне до сих пор отмечается 9 мая. Коммунистический режим СССР умышленно установил отдельную от остальной Европы дату празднования победы. Советский Союз, а вслед за ним и Российская Федерация, превратили празднование 9 мая в инструмент пропаганды и достижения политических целей, разжигание войн, оправдания собственных преступлений против человечности, напоминают авторы проекта.

"Празднования в Украине Дня победы 9 мая является нелогичным и неприемлемым, особенно после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Украина должна чтить память павших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем миром 8 мая. А 9 мая - вместе с государствами-членами Европейского Союза отмечать День Европы", - отмечается в документе.