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У Раді пропнують перенести на 8 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 12:16
У Раді пропнують перенести на 8 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій Фото: День перемоги над нацизмом пропонують перенести на 8 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді пропонують перенести День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня та перенести вихідний день. Саме 8 травня відбулася капітуляція нацистської Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7297.

Як зазначають автори проекту, Друга світова війна 1939-1945 років, розв’язана двома злочинними тоталітарними режимами, стала найбільшою трагедію людства в ХХ столітті. Україна під час цієї війни зазнала незліченних жертв і руйнувань.

"Збереження і належне вшанування пам’яті жертв Другої світової війни є важливою складовою політики національної пам’яті в Україні. Не менш важливою її складовою є відзначення внеску українського народу в перемогу над нацизмом. Ця перемога щороку відзначається в європейських державах 8 травня - в День капітуляції нацистської Німеччини. Цього ж дня по всій Європі шанують пам’ять полеглих у Другій світовій війні", - йдеться в документі.

Однак в Україні День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні досі відзначається 9 травня. Комуністичний режим СРСР навмисне встановив окрему від решти Європи дату відзначення перемоги. Радянський Союз, а слідом за ним і Російська Федерація, перетворили відзначення 9 травня на інструмент пропаганди й досягнення політичних цілей, розпалювання війн, виправдання власних злочинів проти людяності, нагадують автори проекту.

"Відзначення в Україні Дня перемоги 9 травня є нелогічним і неприйнятним, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Україна має вшановувати пам’ять полеглих і відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою і всім цивілізованим світом 8 травня. А 9 травня - разом з державами-членами Європейського Союзу відзначати День Європи", - зазначається в документі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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