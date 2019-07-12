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Раде предлагают отменить принятие нового избирательного кодекса

Новости » Выборы 2019    12.07.2019 - 10:57
Раде предлагают отменить принятие нового избирательного кодекса
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В случае проваливания соответствующего постановления Рада разблокирует подписание нового кодекса

В Верховную раду Украины поступило постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Об этом заявил глава Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента отметил, что нардепы должны его сегодня рассмотреть.

"Вчера было подано постановление об остановке избирательного кодекса. Мы должны ее рассмотреть. Это займет минут 20", - заявил Парубий.

Он добавил, что в 13:00 состоится закрытие десятой сессии восьмого созыва ВР.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июля Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР одобрила новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%.

В новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.

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Новости Украины Порошенко Зеленский кодексВерховная Рада
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