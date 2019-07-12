ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді пропонують скасувати прийняття нового виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    12.07.2019 - 10:57
Раді пропонують скасувати прийняття нового виборчого кодексу
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У випадку провалення відповідної постанови Рада розблокує підписання нового кодексу

До Верховної ради України надійшла постанова про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Про це заявив голова Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту зазначив, що нардепи мають її сьогодні розглянути.

"Вчора була подана постанова про зупинку виборчого кодексу. Ми маємо її розглянути. Це займе хвилин 20", - заявив Парубій.

Він додав, що о 13:00 відбудеться закриття десятої сесії восьмого скликання ВР.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Рада в другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів. У новому виборчому кодексі прохідний бар'єр становитиме 5%.

У новому виборчому кодексі передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.

Новий Виборчий кодекс був прийнятий із порушенням регламенту, - Стефанчук У Раді пояснили, чому виборчий кодекс набуде чинності не раніше 2023 року
Новини України Порошенко Зеленський кодексВерховна Рада
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся