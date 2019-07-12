Раді пропонують скасувати прийняття нового виборчого кодексу

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У випадку провалення відповідної постанови Рада розблокує підписання нового кодексу

До Верховної ради України надійшла постанова про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Про це заявив голова Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту зазначив, що нардепи мають її сьогодні розглянути.

"Вчора була подана постанова про зупинку виборчого кодексу. Ми маємо її розглянути. Це займе хвилин 20", - заявив Парубій.

Він додав, що о 13:00 відбудеться закриття десятої сесії восьмого скликання ВР.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Рада в другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів. У новому виборчому кодексі прохідний бар'єр становитиме 5%.

У новому виборчому кодексі передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.