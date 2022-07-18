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Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ

Фото: Раде предлагают упростить растаможку (dniprorada.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Верховной раде Украины предлагают отменить ввозные пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на авто, которые ввозятся для Вооруженных сил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

В частности, предлагается отменить пошлины и НДС для пассажирских и грузовых автомобилей обычного типа, используемых в оборонных целях Вооруженными силами, а также другими военными формированиями.

Отметим, для более дешевых и старых авто большую часть платежей обычно составляет акцизный налог.

Напомним, в Украине с 1 июля 2022 года отменена беспошлинная растаможка автомобилей на иностранной регистрации, которую вводили весной.

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Вооруженные силы УкраиныВерховная рада