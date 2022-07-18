Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ

Верховной раде Украины предлагают отменить ввозные пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на авто, которые ввозятся для Вооруженных сил.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.
В частности, предлагается отменить пошлины и НДС для пассажирских и грузовых автомобилей обычного типа, используемых в оборонных целях Вооруженными силами, а также другими военными формированиями.
Отметим, для более дешевых и старых авто большую часть платежей обычно составляет акцизный налог.
Напомним, в Украине с 1 июля 2022 года отменена беспошлинная растаможка автомобилей на иностранной регистрации, которую вводили весной.
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