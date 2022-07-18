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Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ

Фото: Раді пропонують спростити розмитнення (dniprorada.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Верховній раді України пропонують скасувати ввізні мита та податок на додану вартість (ПДВ) на авто, які ввозяться для Збройних сил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.

Зокрема, пропонується скасувати мита і ПДВ для пасажирських і вантажних автомобілів звичайного типу, що використовуються в оборонних цілях Збройними силами, а також іншими військовими формуваннями.

Відзначимо, для більш дешевих і старих авто більшу частину платежів зазвичай становить акцизний податок.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2022 року скасовано безмитне розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, яку вводили навесні.

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