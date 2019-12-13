Раде предлагают определить сроки обжалования постановления суда об аресте

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2315 об обеспечении выполнения решения Конституционного суда Украины об обжаловании постановления суда о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, проектом предлагается определить в Уголовном процессуальном кодексе сроки и процедуру апелляционного обжалования решения суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, которое было постановлено во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу, рассмотрения такой жалобы судом апелляционной инстанции.

"Члены комитета поддержали законопроект, принятие которого позволит обеспечить приведение положений Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционного суда Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце октября комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №2165 о совершенствовании порядка изменения обвинения в суде.

Как писало РБК-Украина ранее, вступил в силу закон №187-IX, которым из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы.