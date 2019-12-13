Раді пропонують визначити строки оскарження ухвали суду про арешт

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2315 щодо забезпечення виконання рішення Конституційного суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, проектом пропонується визначити в Кримінальному процесуальному кодексі строки та процедуру апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яка була постановлена під час судового провадження у суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті, розгляду такої скарги судом апеляційної інстанції.

"Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дозволить забезпечити приведення положень Кримінального процесуального кодексу у відповідність до рішення Конституційного суду України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці жовтня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №2165 щодо вдосконалення порядку зміни обвинувачення у суді.

Як писало РБК-Україна раніше, набув чинності закон №187-IX, яким з КПК вилучаються так звані "правки Лозового", які були прийняті в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення та проведення експертизи.