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Раді пропонують не обкладати податком зарплати українців, віком до 27 років

Новини » Політика    10.10.2019 - 17:29
Раді пропонують не обкладати податком зарплати українців, віком до 27 років
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект був зареєстрований 9 жовтня

У Верховній раді України, представник фракції "Слуга народу" Олексій Кучер зареєстрував законопроект №2250, яким пропонує звільнити роботодавців від сплати єдиного соціального внеску за працівників, які не досягли 27-річного віку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Законопроект був зареєстрований 9 жовтня.

Наголошується, що при таких осіб єдиний внесок сплачується за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Автор законопроекту Кучер пропонує встановити нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для працівників у віці до 27 років.

У пояснювальній записці говориться, що подібний підхід вже був застосований у світовій практиці.

"В Польщі для вирішення проблеми з виїздом поляків на роботу в більш успішних країн був скасований податок на доходи фізичних осіб для працівників, яким не виповнилося 26 років. Міжнародні експерти позитивно оцінили такий крок польських властей", - заявив Кучер.

При цьому він зазначив, що в Польщі були встановлені граничні розміри доходу, до якого застосовується ця пільга.

"У Польщі були встановлені граничні розміри доходу, до якого застосовується відповідна пільга. У той же час, в українських реаліях встановлення граничного розміру доходу для одержання податкових пільг призведе тільки до залишенню в тіні справжніх розмірів доходу населення ", - заявляє він.

За його словами, прийняття законопроекту створить сприятливі умови для роботодавців у розрізі прийняття на роботу студентів і молодих спеціалістів, стимулювати українців залишатися працювати в Україні і призведе до детінізації ринку зайнятості та доходів населення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Раді зареєстрували законопроект №2208 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту". Автор ініціативи нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

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