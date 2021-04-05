Раде предлагают обеспечить украинцев доступным жильем: как это будет работать

Закон предусматривает, которые Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").

Указано, что ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года.

В 2020 году на выполнение задания президента по реализации программы "Доступная ипотека" создали ЧАО "Укрфинжилье".

Эта компания фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы украинцы могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку - 7% годовых. Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях. Еще один продукт от "Укрфинжилья" - лизинг недвижимости (аренда с правом выкупа) под 5% годовых, без первоначального взноса.

"Ожидается, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сегодня на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, на поддержку государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.