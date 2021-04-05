Раде предлагают обеспечить украинцев доступным жильем: как это будет работать

В Украине появится единая организация с необходимым ресурсом, чтобы продолжить программы обеспечения жильем украинцев. Верховной раде предлагают одобрить соответствующий законопроект №5308.
Закон предусматривает, которые Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").
Указано, что ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года.
В 2020 году на выполнение задания президента по реализации программы "Доступная ипотека" создали ЧАО "Укрфинжилье".
"Ожидается, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сегодня на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, на поддержку государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.
Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых. Он заверил, что это обязательно произойдет.
Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых.