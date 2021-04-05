UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Раде предлагают обеспечить украинцев доступным жильем: как это будет работать

Автор: Юлия Струк

В Украине появится единая организация с необходимым ресурсом, чтобы продолжить программы обеспечения жильем украинцев. Верховной раде предлагают одобрить соответствующий законопроект №5308.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Закон предусматривает, которые Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").

Указано, что ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года.

В 2020 году на выполнение задания президента по реализации программы "Доступная ипотека" создали ЧАО "Укрфинжилье".

Эта компания фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы украинцы могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку - 7% годовых. Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях. Еще один продукт от "Укрфинжилья" - лизинг недвижимости (аренда с правом выкупа) под 5% годовых, без первоначального взноса.

"Ожидается, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сегодня на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, на поддержку государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых. Он заверил, что это обязательно произойдет.

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины жильеВерховная Радаипотека
Читайте также
У поселковых старост могут появиться эффективные функции: комитет Рады поддержал закон
В "Слуге народа" оценили вероятность коалиции с "Батькивщиной"
Прогноз погоды