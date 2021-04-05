Раді пропонують забезпечити українців доступним житлом: як це працюватиме

В Україні з’явиться єдина інституція з необхідним ресурсом, аби продовжити програми забезпечення житлом українців. Верховній раді пропонують схвалити відповідний законопроект №5308.
Закон передбачає, що Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").
Вказано, що ДІУ діє на ринку іпотечного кредитування України з 2004 року.
У 2020 році на виконання завдання президента щодо реалізації програми "Доступна іпотека" створили ПрАТ "Укрфінжитло".
"Очікується, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та придбано 12 тис. квартир для передачі їх у фінансовий лізинг", - сказано у повідомленні.
Підкреслюється, що на сьогодні на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей, на підтримку держави очікують також 1,5 млн переселенців з Криму та Донбасу.
Нагадаємо, в кінці лютого президент Володимир Зеленський заявив, що кредитний бум в Україні настане, коли ставки по кредитах, у тому числі іпотечних, знизяться до 5% річних. Він запевнив, що це обов'язково станеться.
Як писало РБК-Україна, в грудні минулого року середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%.
Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних.