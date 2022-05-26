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В Раде предлагают национализировать собственность и активы Беларуси

Новина українською →
Киев, Четверг 26 мая 2022 15:58
В Раде предлагают национализировать собственность и активы Беларуси Фото: Украина может национализировать активы Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Верховной Раде предлагают ужесточить санкции против Беларуси из-за сотрудничества с Россией. Соответствующий законопроект №7411 зарегистрировали народные депутаты от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Авторы документа считают, что Беларуси необходимо присвоить статус "согресора", поскольку она позволила использовать собственные территории для захвата украинских населенных пунктов и бомбардировок гражданского населения.

Таким образом Беларусь нарушила резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии" от 1974 года и "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве".

Народные депутаты предлагают национализировать и продать собственность Беларусь и ее резидентов на территории Украины, а также арестовать активы и другие финансовые поступления.

Кроме того, в парламенте хотят расширить перечень оснований для прекращения гражданства Украины, лицами, имеющими двойное гражданство в Беларуси.

Напомним, недавно в Беларуси официально признали, что предоставляют России оружие для "ее нужд".

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