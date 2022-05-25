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Беларусь поставляет вооружение "для нужд России", - премьер-министр

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Среда 25 мая 2022 14:51
Беларусь поставляет вооружение "для нужд России", - премьер-министр Фото: Роман Головченко, премьер-министр Беларуси (belarus.by)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси признались в том, что ее оружие является востребованным "для нужд России". Страны имеют совместные программы, над которыми сегодня интенсивно работают.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам премьер-министра Романа Головченко, Беларусь испытывает трудности с экспортом продукции из-за санкций Запада.

"Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. А вот ВПК Белоруссии не первый год под санкциями", - заявил премьер.

Как он отметил, его страна занялась импортозамещением, а также укреплением связей с российскими производителями.

"И, конечно, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть совместные программы",- добавил Головченко.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, никто не знал заранее, какую роль в войне получит Беларусь. Однако, никто не ожидал, когда с ее территории начали лететь ракеты.

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