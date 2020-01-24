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Раді пропонують змінити закон про АРМА щодо відряджень до відомства

Новини » Політика     24.01.2020 - 11:59
Раді пропонують змінити закон про АРМА щодо відряджень до відомства
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Текст проекту закону на даний момент відсутній на сайті ВР

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2793 "Про внесення змін до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" та Закону України "Про державну службу" щодо відрядження до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Документ був зареєстрований у парламенті 22 січня. Останній етап проходження проекту - переданий на розгляд керівництву.

Зараз текст закону відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, у кінці грудня Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України також вніс до Верховної ради законопроект №2794 "Про внесення змін до закону України" Про Кабінет міністрів України "з приводу Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації".

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