UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения

Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения. Соответствующий законопроект №0095 зарегистрировали в ВР.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона "О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" внесли в Раду еще 12 марта.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Указано, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.

"Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, вчера спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело Харьковских соглашений. Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.

Как писало РБК-Украина, Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений украинским парламентом. Документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.

Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию Харьковских соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РададенонсацияЧерноморский флот
Читайте также
Рада хочет завершить земельную реформу: нардепы прошли 160 правок из более 3 тысяч
Выборы мэра Харькова: подкомитет Рады поддержал проведение осенью
Прогноз погоды