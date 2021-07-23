В Раде позитивно оценили работу Шевченко на посту главы НБУ

Национальный банк Украины за последний год сделал валютный рынок более цивилизованным, стабильным и прозрачным. Нацбанк под руководством Кирилла Шевченко , возглавившего учреждение летом прошлого года, последовательно проводит политику либерализации рынка, открывая участие в нем большему количеству участников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на документ , опубликованный на сайте комитета по вопросам финансов.

Гетманцев отдельно отметил усилия НБУ, направленные на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19, которые обеспечили поддержку экономики и ликвидности в банковской системе.

"Национальный банк Украины сохраняет последовательность монетарной политики - сейчас действует инфляционное таргетирование и плавающее курсообразование, что позволило удержать инфляцию по итогам 2020 года в пределах целевого коридора 5%, а также активно реагировать на неблагоприятные инфляционные процессы в 2021 году", - отмечается в документе.

Руководству НБУ также удалось добиться роста объемов финансирования малых и микропредприятий, розничного кредитования, особенно ипотечного.

Регуляторные требования к банкам были приближены к стандартам европейского законодательства.

"Это повышает эффективность и обеспечивает стабильную деятельность банковской системы. Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках существенно снизилась за последний год: с 49,6% на 1 июня 2020 года до 37,9% на 1 июня 2021 года. Такому сдвигу способствовали разработанные Национальным банком Украины требования к организации процесса управления проблемными активами", - отметил Гетманцев.

Нацбанк также начал регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе относительно страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов и ломбардов. Было введено регулирование учреждений, осуществляющих финансовый мониторинг.

Кроме этого, в течение года НБУ принял участие в разработке и обработке целого ряда законов, касающихся кредитования и финансового лизинга, страхования, корпоративного управления в банках, добавил Гетманцев.