Информация об отставке главы НБУ распространяется, чтобы поссорить Украину с МВФ, - эксперт

За слухами о возможной отставке главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко прослеживается желание теневых игроков рынка, которые не заинтересованы в наведении порядка в финансовом секторе, поссорить Украину с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Петра Охотина в Facebook.

По его словам, информационные вбросы неоднократно бывали и ранее, и всякий раз их целью было поссорить Украину с западными партнерами.

Подобное происходит и со слухами об отставке Шевченко. На этот раз Украину хотят рассорить с МВФ, считает эксперт. При этом, по его мнению, стоит отдавать отчет в возможных последствиях таких слухов. Он напоминает о недавней истории с отставкой главы центрального банка Турции, после которой турецкая лира обвалилась на 17%.

"Отставка Шевченко может повлиять на финансовую ситуацию. Отставка главы НБУ - это всегда изменение стратегий. Шевченко удалось удержать курс на уровне 27 гривен за доллар даже во времена пандемии. Инфляция была низкой, а к 2022 году ее планируют зафиксировать на уровне не более 5%. Невероятные цифры для постковидного времени", - добавляет политолог.

По его словам, одним из аргументов, которые приводят сторонники отставки Шевченко, является тезис о том, что он якобы "не договорился с МВФ о транше". Эксперт убежден, что данное утверждение является исключительно манипулятивным, так как соглашение подписывает государство Украина, а не Шевченко и даже не Президент. А смена главы НБУ, по его мнению, неизбежно будет расценена как признак нестабильности системы, что еще более отсрочит срок выдачи транша.

"Какие группы влияния заинтересованы в том, чтобы этого не случилось? Очевидно, не те, которые хотят вывести государство из кризиса", - приходит к выводу политолог.