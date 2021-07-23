У Раді позитивно оцінили роботу Шевченка на посаді голови НБУ

Національний банк України за останній рік зробив валютний ринок більш цивілізованим, стабільним та прозорим. Нацбанк під керівництвом Кирила Шевченка , який очолив установу влітку минулого року, послідовно проводить політику лібералізації ринку, що відкриває участь у ньому більшій кількості учасників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на документ , опублікований на сайті комітету з питань фінансів.

Гетманцев окремо відзначив зусилля НБУ, направлені на подолання економічних наслідків пандемії COVID-19, які забезпечили підтримку економіки та ліквідності у банківській системі.

"Національний банк України зберігає послідовність монетарної політики – наразі діє інфляційне таргетування та плаваюче курсоутворення, що дозволило утримати інфляцію за підсумками 2020 року в межах цільового коридору 5%, а також проактивно реагувати на несприятливі інфляційні процеси у 2021 році", - зазначається у документі.

Керівництву НБУ також вдалося досягти зростання обсягів фінансування малих і мікропідприємств, роздрібного кредитування, а особливо іпотечного.

Регуляторні вимоги до банків були наближені до стандартів європейського законодавства.

"Це підвищує ефективність та забезпечує стабільну діяльність банківської системи. Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках найсуттєвіше знизилася за останній рік: з 49,6% на 1 червня 2020 року до 37,9% на 1 червня 2021 року. Такому зрушенню сприяли розроблені Національним банком України вимоги до організації процесу управління проблемними активами", - наголосив Гетманцев.

Нацбанк також розпочав регулювання та нагляд у небанківському фінансовому секторі стосовно страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок та ломбардів. Було запроваджене регулювання установ, що здійснюють фінансовий моніторинг.

Крім цього, протягом року НБУ взяв участь у розробці та опрацюванні цілої низки законів, які стосуються кредитування та фінансового лізингу, страхування, корпоративного управління у банках, додав Гетманцев.