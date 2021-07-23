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У Раді позитивно оцінили роботу Шевченка на посаді голови НБУ

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 12:56
У Раді позитивно оцінили роботу Шевченка на посаді голови НБУ Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Національний банк України за останній рік зробив валютний ринок більш цивілізованим, стабільним та прозорим. Нацбанк під керівництвом Кирила Шевченка, який очолив установу влітку минулого року, послідовно проводить політику лібералізації ринку, що відкриває участь у ньому більшій кількості учасників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований на сайті комітету з питань фінансів.

Гетманцев окремо відзначив зусилля НБУ, направлені на подолання економічних наслідків пандемії COVID-19, які забезпечили підтримку економіки та ліквідності у банківській системі.

"Національний банк України зберігає послідовність монетарної політики – наразі діє інфляційне таргетування та плаваюче курсоутворення, що дозволило утримати інфляцію за підсумками 2020 року в межах цільового коридору 5%, а також проактивно реагувати на несприятливі інфляційні процеси у 2021 році", - зазначається у документі.

Керівництву НБУ також вдалося досягти зростання обсягів фінансування малих і мікропідприємств, роздрібного кредитування, а особливо іпотечного.

Регуляторні вимоги до банків були наближені до стандартів європейського законодавства.

"Це підвищує ефективність та забезпечує стабільну діяльність банківської системи. Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках найсуттєвіше знизилася за останній рік: з 49,6% на 1 червня 2020 року до 37,9% на 1 червня 2021 року. Такому зрушенню сприяли розроблені Національним банком України вимоги до організації процесу управління проблемними активами", - наголосив Гетманцев.

Нацбанк також розпочав регулювання та нагляд у небанківському фінансовому секторі стосовно страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок та ломбардів. Було запроваджене регулювання установ, що здійснюють фінансовий моніторинг.

Крім цього, протягом року НБУ взяв участь у розробці та опрацюванні цілої низки законів, які стосуються кредитування та фінансового лізингу, страхування, корпоративного управління у банках, додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ домовився з Мінфіном США про спільну роботу у сфері боротьби з фінансовими злочинами. Одним з напрямів роботи Нацбанку стане повернення активів збанкрутілих банків.

Як повідомлялось, відставка голови НБУ Кирила Шевченка зашкодить переговорам з МВФ.

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